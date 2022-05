Napoli - Luca Marelli è intervento al termine di Torino Napoli ai microfoni di Dazn:

"Rigore netto per il Napoli, manca soltanto un cartellino giallo per il duro fallo su Mertens per la chiara occasione da gol. Il fallo di Koulibaly su Belotti potrebbe essere rigore, il tocco sul piede è dentro l'area e quindi manca un rigore al Napoli se il fischio è stato fatto. La trattenuta c'è fuori area ma molto prima, il fischio arriva in area dopo un tocco sul piede".