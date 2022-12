Morte Sconcerti, Venerato: "Ho perso un amico e un maestro di vita, mi mancheranno i tuoi consigli"

La morte del gironalista Mario Sconcerti lascia un vuoto enorme in tante persone, anche nei suoi tanti amici incontrati a Napoli in questa sua lunga carriera e vita come Ciro Venerato. Arriva il messaggio straziante per Mario:

"Ho perso un amico e un maestro di vita e di giornalismo. Mario sconcerti era il fuoriclasse del nostro settore. Era onesto e diretto e capiva di calcio. Non era ipocrita.non celava passioni sportive e politiche. Ma questo non gli ha mai impedito di essere obiettivo. Che la terra ti sia lieve Mario. Mi mancheranno i tuoi corsivi e i mille consigli".