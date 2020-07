Moratti: "Tiferò Napoli con il Barcellona. La Juve scrive 38 scudetti? Si sono distratti, bisogna avere un po' più di memoria"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli sta giocando bene ed ha la fiducia necessaria per andare a Barcellona e sfruttare l'occasione. Mi farebbe un piacere enorme se gli azzurri passassero il turno, tiferò per loro l'8 agosto. Tuttavia non bisogna mai fidarsi dei blaugrana perché, pur avendo difficoltà, hanno grandi calciatori. Messi all'Inter? Il padre ha preso casa vicino la sede dell'Inter quindi magari sarà più facile andare a firmare il contratto. Magari venisse, alle volte i sogni si avverano. Allo Stadium si sono distratti. Mi sa che dovevano scrivere 36, alle volte bisogna avere un po' più di memoria. Non lo dico per polemica, anche perché sono amico di Andrea Agnelli. Solo che al suo posto non sarei orgoglioso di quel periodo storico"