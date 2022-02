Moratti: "Per lo Scudetto lotta a due tra Inter e Napoli: gli azzurri hanno avuto seri problemi..."

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli sta facendo un campionato intelligente pur avendo avuto seri problemi, visto che a lungo non ha avuto a disposizione l'asse centrale. Il Napoli ha grandissime chance per il titolo e, di conseguenza, credo che sarà una lotta a due per lo Scudetto tra Inter ed azzurri. L'Inter è la più forte di tutte le altre".