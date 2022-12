Moratti: "Inter-Napoli potrebbe finire diversamente! Retroscena Moggi? Confermo tutto"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportPaper.it ed ha parlato anche della sfida in programma il prossimo 4 gennaio tra Inter e Napoli. Questi alcuni passaggi dell'intervista: "Moggi aveva firmato per l'Inter prima che scoppiasse Calciopoli? Posso confermare che volesse venire all'Inter, questo senza dubbio. Inter-Napoli? Sarà una partita molto bella, interessante e sarà tutto nuovo perché il Napoli dopo due mesi potrebbe essere diverso da quello che era, ma resta una squadra pericolosa".

"L'Inter deve sfruttare il fatto che si è fermato il campionato, ha la possibilità di riprendersi e fare un po' di punti. Il Napoli di Spalletti è forte, fortissimo, naturalmente l'interruzione non è stata a suo vantaggio, con la gara del 4 gennaio capiremo di più. Acquisti dell'Inter a gennaio? Non mi aspetto nulla, la squadra è forte. Non so chi potrebbe fare al caso dei nerazzurri ora", ha concluso l'ex patron caro ai tifosi per il triplete del 2010.