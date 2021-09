Nicola Mora è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Scelta quasi obbligata di vedere Malcuit a sinistra, avrà visto che può adattarsi bene e allo stesso tempo non deve snaturare Di Lorenzo che sulla destra può essere un valore aggiunto".