Mora: "Non mi aspettavo Di Lorenzo capitano. Olivera? Il titolare a sinistra sarà Mario Rui"

“La fascia di capitano a Di Lorenzo non l'avrei mai detto. Poi per quello che è successo, è giusto così. Merita ampiamente di indossare la fascia. Mario Rui o Olivera? Ci si aspetta tanto da Olivera, ma credo che Mario Rui abbia fatto un grande campionato e, all'inizio, partirà lui titolare. Non sarà facile sostituire Koulibaly, ma per il resto la squadra è la stessa, soprattutto a centrocampo. I nuovi arrivati dovranno adeguarsi in poco tempo".