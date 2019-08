Mora: "Lozano potrebbe giocare uno spezzone di partita contro la Juventus! Gli azzurri hanno un vantaggio sui bianconeri"

Nicola Mora è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La Juve mi ha lasciato una buona impressione in attacco, ma non è ancora la squadra di Sarri e il Napoli potrebbe approfittarne. Maksimovic è una soluziona in difesa a destra, ma Di Lorenzo mi è piaciuto a Firenze e credo che Ancelotti non cambierà. Il serbo, tra l'altro, per la sua struttura fisica, potrebbe non essere ancora al meglio e con la Juve non si scherza. Non credo che Ancelotti cambierà l'attacco, anche perché dopo la prestazione di Firenze non è opportuno, ma in attesa di Milik, credo che Lozano possa giocare uno spezzone di partita. La presenza in panchina di un allenatore come Sarri ti da qualcosa in più, a prescindere dal lavoro di preparazione fatto in settimana, farebbe certamente piacere il suo ritorno proprio nella partita con il Napoli, ma per gli azzurri quello che conta è giocare bene, concentrati, anche per far valere il piccolo vantaggio di avere lo stesso allenatore rispetto alla scorsa stagione e qualche certezza in più rispetto ai bianconeri".