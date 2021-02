Mora: "Il Napoli non può perdere a Bergamo, per il morale è fondamentale. Difesa? L'atteggiamento è passivo, troppi errori"

Napoli Calcio - Nicola Mora è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Atalanta molto temibile, il Napoli dovrà affrontare la gara sperando di non perderla: sarebbe importante per il morale. Errori negativi, individuali e di reparto, ti porta a prendere gol con giocatori che sbagliano e non te lo aspetti. Vedi Mario Rui, è difficile tenere un rendimento costante senza mai rifiatare. La difesa ha un atteggiamento passivo, non c'è rincorsa feroce sulla palla".