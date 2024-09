Mora: "Il Napoli ha già un vantaggio rispetto alla Juve. Spinazzola a Cagliari ha dimostrato che..."

Ultimissime Calcio Napoli - Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Nicola Mora e il commento in vista di Juve-Napoli

Ecco quanto ha affermato come riportato dal seguente comunicato stampa:

“Di Lorenzo? Ha fatto una grande prestazione a Cagliari. Sta dimostrando grande professionalità e voglia di adattarsi al ruolo che gli ha affidato Conte. Anche da braccetto di destra, sta facendo ottime prestazioni, sia sotto l'aspetto realizzativo che quello difensivo. Spinazzola a Cagliari ha dimostrato di essere un calciatore in ripresa. E' un calciatore di grandi qualità, sia a livello fisico che a livello tecnico, sa attaccare la profondità, sa essere determinante quando ha la palla, quindi credo che su di lui si possa fare grande affidamento. La partita di sabato, non solo per i tifosi, ma anche per Conte e i calciatori, arriva nel momento giusto.

Credo che Conte cercherà di inventarsi qualcosa, perchè la Juve vista nelle prime giornate sembrava già una squadra competitiva e con automatismi già ben rodati, ma vediamo che è un cantiere ancora aperto. Il Napoli ha fatto il contrario: all'inizio era un cantiere aperto, poi abbiamo visto che Conte, avendo a disposizione una rosa intera, può avere delle valide alternative, come al momento McTominay e Gilmour. Vedremo se Conte continuerà con il 3-4-2-1 oppure riformerà il centrocampo, visto che ora ha muscoli e centimetri a disposizione. Il Napoli, in vista di sabato, ha la settimana tipo per preparare la partita, a differenza della Juventus che è impegnata in Champions e sicuramente ci sarà un dispendio di energie.

Lukaku e Kvara? Come detto, il Napoli l’avremmo potuto giudicare solo a mercato chiuso. L’impatto di Lukaku è stato devastante, fa reparto da solo e favorisce anche gli esterni. Non è ancora al top e credo che le sue prestazioni sono destinate ad aumentare. Kvara sta tornando quello che abbiamo visto nell’anno dello scudetto. Lukaku, Kvara e Politano stanno facendo la differenza, così come Neres che quando entra è devastante e il Napoli ha bisogno del suo talento.

Buongiorno e Meret? Meret merita una menzione particolare, ma sia a Cagliari che in questa prima parte di stagione, sta dando dimostrazione di qualità e affidabilità. Buongiorno ha grandi qualità, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Abbiamo visto quanto è determinante quando va ad attaccare di testa in fase offensiva. Crea superiorità numerica e può giocare anche da centrale. E' un giocatore a tutta difesa, può giocare in qualsiasi ruolo. Conte ha visto giusto e abbiamo preso un grande difensore. A Torino mi aspetto un Napoli determinato, che vuole portare avanti i risultati positivi. Il Napoli è diventato competitivo una volta ultimati gli acquisti. Può competere per il titolo, ma serve pazienza e calma, per dare a Conte la possibilità di lavorare bene.

Vincere con una grande prestazione a Torino non serve se poi non dai continuità ai risultati. Credo che l’Udinese sia una sorpresa momentanea. Anche l’anno scorso fino a novembre ha fatto bene, poi è arrivato all’ultimo per salvarsi. Credo che stia facendo bene, ma gli squadroni alle spalle si faranno avanti. Ben vengano le sorprese, ma a lungo andare si assesterà a metà classifica”.