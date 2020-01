Mora scherza: "A Napoli manca un terzino sinistro e mi sono anche proposto. Callejon o Mertens via? Se proprio devo scegliere, decido per lui..."

Ultime calcio Napoli - Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“A Napoli manca un terzino sinistro e mi sono anche proposto (ride, ndr), scherzi a parte, dopo l'ottimo mercato fatto in questa sessione, sarebbe la ciliegina sulla torta. Voglio precisare che Mario Rui non è in discussione, purtroppo non si riesce a capire il futuro di Ghoulam. Demme era il giocatore che mancava al Napoli, fa le cose in maniera semplice, si è inserito subito bene, sa cosa vuole l'allenatore e i primi risultati sono sicuramente molto incoraggianti. Petagna è un ottimo giocatore ma non lo vedo come titolare, sicuramente può essere un'ottima alternativa, mi fa piacere sapere che è molto contento e gli diamo il benvenuto. Callejon e Mertens sono stati assoluti protagonisti della storia recente del Napoli, ognuno per le sue prerogative, hanno dato tanto e mi farebbe piacere se dovessero rimanere, se poi devo sceglierne solo uno, dico Mertens perché un'alternativa a destra c'è già, si chiama Politano e quindi, a malincuore, rinuncerei allo spagnolo. La vittoria con la Juventus non mi ha sorpreso, sono match particolari e ho visto un Napoli quasi perfetto contro una Juve non esaltante. Il Napoli ha ritrovato, in un sol colpo, il suo capitano e il suo pubblico, non è un caso che con il ritorno delle Curve e di Insigne, siano state vinte due partite importantissime contro due squadre fortissime. Il calcio è bello perché è paradossale, due settimane fa dovevamo stare attenti alle spalle, oggi, invece, si pensa a recuperare terreno nei confronti di chi, per ora, sta davanti. Una volta che i giocatori recupereranno completamente la fiducia in se stessi, verrà fuori la qualità e sono sicuro che ce la metteranno tutta per recuperare posizioni più consone alla squadra azzurra. Penso che il prossimo mercato del Napoli dipenderà molto dall'esito del campionato, credo sia prematuro pensarci ora. Ai tifosi dico solo di stare sempre vicini alla squadra come solo loro sanno fare e speriamo di poter continuare ad ammirare un Napoli vittorioso”.