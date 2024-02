Monza, Galliani: "È gravissimo chiedere che la Lega non abbia il diritto d’intesa"

Al suo arrivo in Lega Calcio, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani ha parlato della giornata che vedrà protagonista i rappresentanti delle 20 società di Serie A:

“Oggi è una giornata delicata e particolare, difficile, sicuramente non bellissima. Vediamo. Riduzione delle squadre? E’ gravissimo chiedere che la Lega non abbia il diritto d’intesa, non esiste in alcun Paese in Europa. In tutti i Paesi c’è, non si capisce come si possa auto-chiedere di determinarsi. Lo trovo incredibile. Udienza Gomez? Spostata dal 12 al 19, ci sarà la prossima settimana, ieri ci è stato comunicato lo spostamento”.