Monza, Brocchi: "Calciatori non toccano il pallone da due mesi, grosso problema dal punto di vista fisico"

Ultime notizie calcio - Christian Brocchi, allenatore del Monza, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sono alcuni calciatori che non toccano il pallone da due mesi, siamo sotto tono. Dal punto di vista fisico, il problema è grosso. Basti pensare al fatto che in estate c’è una lunga preparazione prima di affrontare partite di un certo spessore. Il corpo del calciatore è come una macchina, va messa a punto. Dopo uno stop di due mesi, in quindici giorni non puoi renderti pronto ad affrontare una partita ufficiale. Senza pubblico non è calcio, le emozioni sono differenti. Gattuso? Ogni allenatore deve avere la possibilità ed il tempo per lavorare. Un allenatore non può plasmare una squadra sulle proprio idee in tre settimane. Rino è molto bravo, con uno staff di primo livello e farà molto bene. Si è guadagnato la conferma e farà vedere quanto vale”.