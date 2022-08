Monza, Berlusconi: "Siamo in A con un anno di ritardo per colpa di un gol. Champions? L'obiettivo è un altro"

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RTL 102.5:

"Emozionato per l’inizio del campionato di calcio con il suo Monza in Serie A? Un traguardo storico, che doveva arrivare un anno prima, poi abbiamo trovato un certo arbitro che ci ha negato un gol. Monza è una piccola città, lo stadio lo abbiamo portato ad avere 16mila posti, sempre pochi, e questo non ci dà la possibilità di pensare a grandissimi risultati.

Speriamo, anche grazie alla campagna acquisti che abbiamo fatto, di non sfigurare, e di restare certamente in Serie A. Il traguardo successivo della nostra società è la Champions League? Queste sono solo battute che faccio"