Montuori: "Un figlio di papà non può dire che la squadra non ha le palle. Infortunio Insigne? Non ci credo!"

Gennaro Montuori, ex capo tifoso della Curva B e conduttore di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, ha parlato del momento attuale del Napoli rilasciando dichiarazioni piuttosto pesanti riguardo la figura di Edo De Laurentiis da cui inevitabilmente ci sentiamo di dissociarci. Ecco le sue parole:

“Siamo tutti un po’ in confusione. Mi sono scocciato di parlare di De Laurentiis, secondo me serve uno psicologo per i tifosi, per i giocatori e i dirigenti. Il tweet di ieri di De Laurentiis non l’ho capito, ha fatto tutto lui, lui l’ha messo e lui l’ha tolto.Noi tifosi siamo caduti troppo in basso, una parte del popolo napoletano ha perso la dignità davanti a De Laurentiis. Con tutto il rispetto per Naldi e per Corbelli che non conosco, ma anche Naldi ha fatto dei sacrifici. Noi abbiamo amato tutta la storia, ma De Laurentiis è l’unico che ci sta facendo del male. Un uomo di calcio non avrebbe mai fatto un tweet nel primo tempo di Liverpool-Napoli. Lui fa di tutto per creare scontri tra tutto e tutti. C’è qualche giornalista che manovra i tifosi, vendono fumo. La squadra ha dimostrato serietà, però mi fa male sapere che quando si perde lo fa la squadra, quando si vince…lo fa sempre De Laurentiis. Mertens è stato chiamato ‘markettaro’ e ieri ha fatto un goal esagerato. Insigne? Non ci credo che aveva un dolore al gomito, non è possibile. Un figlio di papà, ubriacone, non può dire che la squadra di oggi non ha le palle, tutto ubriaco da un palcoscenico a dire certe cose, vi prego".