Montuori: "Spalletti cagasotto! Non è all’altezza del Napoli, perdente come a Milano e Roma" | VIDEO

Gennaro Montuori, ex capo ultras del Napoli calcio e giornalista, commenta il momento attuale della squadra di Spalletti:

"Inter e Milan ci avevano dato l'opportunità di rientrare in gioco per lo scudetto, Spalletti è stato un cagasotto! Ha bocciato Mertens e Demme che l'anno scorso sono stati tra i migliori. Abbiamo un giocatore importante come Anguissa che spesso e volentieri viene fatto giocare fuori ruolo. Insigne e Fabian costretti a giocare all'indietro perché Zielinski si guarda le partite in campo invece di giocare. Spalletti per me è stata una grande delusione, ha fatto di tutto per non farci vincere lo scudetto".

