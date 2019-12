Montuori rivela: "Prima il Napoli dava dei pass a dei tifosi striscionisti. Ultimamente picchiano gli steward per entrare. De Laurentiis decide la formazione"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto Gennaro Montuori, ex capotifoso e conduttore della trasmissione. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“All’epoca il Napoli dava dei pass a dei tifosi che erano definiti gli ‘striscionisti’. Negli ultimi anni diversi tifosi picchiavano gli steward ed entravano, a questo punto era meglio prima. In tv vedo giornalisti che sembrano vogliano fare gli allenatori. Può essere che un giornalista debba saperne più di Ancelotti? Basta stare in tv per capirne? Non credo. Tutto questo sapete da che parte? Da Napoli-Atalanta, quando ci furono tre rigori non dati agli azzurri. Un presidente doveva documentarsi e doveva dirlo che ce n’erano almeno tre di penalty. Abbiamo un presidente presuntuoso che non capisce di calcio. Llorente? Avevo detto che Icardi poteva dare fastidio allo spogliatoio, ma meglio lui che Llorente. Lo spagnolo non dovrebbe proprio se non nell’ultimo quarto d’ora. Il Napoli ha fatto un errore enorme nel non confermare De Nicola, chi c’è adesso sta facendo un sacco di danni. Insigne è napoletano ed è il primo che affossiamo, smettiamola un po! Il presidente interferisce anche nella formazione che schiera Ancelotti”.