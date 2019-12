Montuori: "Gattuso aiuta i poveri in Calabria, uomo vero! Chissà che De Nicola non possa tornare, fu lo staff di Ancelotti a farlo fuori"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto Gennaro Montuori, conduttore televisivo ed ex capo tifoso della Curva B. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gattuso è un uomo del sud, questa cosa è importante. La Gazzetta stamattina ha scritto che andranno fuori squadra Callejon, Mertens ed Insigne. Non ci credo manco morto. O qualcuno è contro il Napoli oppure il presidente continua a mettere le mani sulla formazione. Gattuso? De Laurentiis deve stare attento, non è uno che sta zitto. Ha realizzato progetti importanti in Calabria aiutando le persone povere, non è uno che pensa solo ai soldi. Ancelotti sottostava a De Laurentiis, non credo Gattuso lo faccia. A me è sempre piaciuto, come uomo, come giocatore e come allenatore. Conosco dei suoi amici, è un uomo onesto, rispetta e chiede rispetto. De Nicola è rimasto fuori per colpa dello staff di Ancelotti, il Napoli ha perso il medico più importante della Serie A. Chissà che non possa tornare De Nicola a Napoli. Da quando è andato via lui si infortunano tutti. Ancelotti mi è piaciuto come uomo, ma è stato usato. Insigne è stato fatto fuori, martedì Ancelotti l’ha fatto scaldare e l’ha fatto risedere. Sono stato allo stadio martedì, ero sicuro sarebbe arrivata la goleada. Champions? Lipsia e Valencia sono le più abbordabili. Ho visto giornalisti che brindavano all’esonero di Ancelotti. Erano gli stessi che brindarono quando arrivò. Sono la rovina del Napoli”.