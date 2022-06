Montuori: "Faccio nomi e cognomi: ecco i tre responsabili della mancata vittoria scudetto Napoli quest'anno"

Calcio Napoli - Gennaro Montuori ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Tifosi Napoletani'. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco cosa ha detto Montuori:

"Se il Napoli non ha vinto lo scudetto i responsabili sono diversi. In primo luogo Luciano Spalletti. Il mister ha dimostrato di non essere all'altezza di vincere il tricolore in un campionato competitivo come quello di Serie A. Lo ha vinto, è vero, ma in Russa, non certamente in campionato importanti come il nostro. Il secondo grande responsabile è il presidente Aurelio De Laurentiis. L'imprenditore cinematografico la deve smettere di offendere tutti, non ha rispetto per nessuno. Offende anche coloro che lo stimano e lo esaltano. La sua comunicazione è stata altamente deficitaria negli anni. Il terzo colpevole infine è Piotr Zielinski. Il calciatore del Napoli ha dimostrato di avere poco carattere. L'85% delle colpe è da dividere tra De Laurentiis e Spalletti"