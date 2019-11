Montuori attacca: "Montervino è uno scostumato, fece rompere la squadra con noi tifosi! Con me non avrebbe fatto nemmeno la D"

A Tifosi Napoletani, in diretta su CalcioNapoli24.it, è intervenuto il conduttore, nonché ex capo tifoso del Napoli, Gennaro Montuori:

“Io non attacco Ancelotti, ma attacco chi infanga la città di Napoli ed i napoletani. Izzo? Giocava con mio figlio Diego col Napoli e lo accompagnavo io al campo. A volte mi diceva che non poteva venire perché doveva dare il biberon al fratellino visto che la mamma lavorava. Per me la Juve Stabia è la seconda squadra del cuore, sono amico dei tifosi della Juve Stabia che venivano a vedere il Napoli. De Laurentiis? E’ un maleducato. Ci è voluto Ancelotti per farci sentire nelle sedi giuste come ha fatto il mister, invece avrebbe dovuto farlo De Laurentiis! Montervino? Non è stato un bell’esempio, ha fatt rompere tra la tifoseria e la squadra, compreso me. E’ uno scostumato, non sa come si fa il capitano. Calaiò? Mah.. ha anche un difettino fisico, è un bravo ragazzo. Montervino deve ringraziare Dio che ha messo la maglia del Napoli, con me non avrebbe mai giocato nemmeno in Serie D. Edo De Laurentiis, ma come fai ad usare certi termini come le ‘palle’, o il ‘cesso’. Allodi una sera mi venne a chiamare con un altro capo tifoso, mi disse che sarebbe stato facile esultare per Diego Maradona, ma c’erano altri calciatori che avevano bisogno del sostegno. De Laurentiis è uno scostumato, che si desse una regolata, ricordo che voleva anche picchiare Reja”.