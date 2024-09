Montuori attacca Criscitiello: "Nemico del Napoli! Ho chiesto questo provvedimento dall'OdG" | VIDEO

Gennaro Montuori, nel corso della sua trasmissione 'Tifosi Napoletani', è tornato su quanto accaduto alla chiusura del mercato estivo, attaccando il giornalista Michele Criscitiello di Sportitalia:

"Io penso che il primo 'nemico' del Napoli sia a cinquanta chilometri. Faccio riferimento a Michele Criscitiello. Il giornalista ha infatti brindato alla mancata cessione di Osimhen che avrebbe costretto De Laurentiis a riconoscergli un ingaggio milionario. Sono anni che ci rema contro e mi dispiace anche perché tra Avellino (città natia del giornalista) e Napoli i rapporti sono stati sempre buoni, con derby straordinari. Io chiedo all'Ordine dei Giornalisti di prendere provvedimenti: questo signore semina violenza. Come me in tanti non hanno gradito il comportamento di Criscitiello, milioni di persone sono d'accordo: fomenta violenza".