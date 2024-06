Montolivo: "Di Lorenzo? Senza Spalletti non avrebbe rigiocato"

Riccardo Montolivo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Credo che se non ci fosse stato Spalletti, Di Lorenzo probabilmente non avrebbe rigiocato perché la serata con la Spagna è stata veramente negativa. Però Spalletti che lo conosce bene, sa che ha le capacità per reagire dal punto di vista psicologico e caratteriale. Lo penso anche io, perché ritengo Di Lorenzo uno dei migliori difensori italiani. Il fatto di avere in panchina un allenato, aiuta molto un giocatore”.