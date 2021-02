Montipò, l'agente: "Gli ho dato un consiglio in vista del Napoli. Il Benevento è una squadra solita e ben messa in campo" [ESCLUSIVA]

Alberto Fontana, agente di Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Lorenzo è un ragazzo sereno e con i piedi per terra, è un piacere poterlo seguire. Secondo me vedremo una gara dagli alti contenuti comportamentali, da questo punto di vista Gattuso non sbaglierà partita. Il Benevento sta bene, ha tenuto il campo contro le grandi. A Montipò ho detto che senza pubblico non è il massimo a Napoli perchè quello è uno stadio che ti dà emozioni. Gli ho consigliato di stare concentrato. I sanniti sono una squadra molto ordinata e ben messa in campo, ma la qualità della rosa del Napoli è superiore. Quella di Inzahi è una squadra solita".