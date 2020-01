Monti a CN24: "Se gioca Ospina, allora credo che lo farà fino a fine stagione. Ghoulam? Credevo ci fossero problemi con Ancelotti e invece..."

Ultime calcio Napoli - Gianluca Monti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ora si ragiona nel gioco delle coppie, si fa fatica a pensare che Zielinski e Fabian possano giocarsi il posto e quindi si pensa al polacco largo a sinistra in attacco anche se è un qualcosa che non mi colpisce più di tanto. La cessione di Younes può essere utile ad una corposa plusvalenza. Ghoulam? Pensavo ci fosse un problema con Ancelotti, ma oggi non è ancora disponibile. Servirebbe un terzino numericamente viste le tante defezioni, ma non immagino ad un titolare, sarebbe sempre un calciatore di completamento e per questo rimanderei il discorso a giugno. Fiorentina? Oggi esistono i titolarissimi, non credo a qualcosa di diverso rispetto alla Lazio salvo Demme. Ospina? E' migliore con i piedi a Meret ma lo stesso Alex non è male. Se necessariamente si deve giocare così, allora è diverso. Se gioca Ospina, allora credo che lo farà fino a fine stagione".