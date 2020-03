Montervino: "Sarri? Ottimo insegnante ma non un grande allenatore. Questo Napoli non è guarito del tutto: si gioca di coralità ma sono cambiati gli interpreti"

Ultime calcio Napoli – Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Il Napoli si è ripreso perchè ha battuto la Lazio, poi la Juve, vince a Brescia e a Cagliari e tutto il ventaglio di situazioni si sta risistemando. Questo Napoli non darà mai la sensazione di essere guarito del tutto. Il frustino è la cura giusta di questa stagione, anche se non è il massimo. Koulibaly? Sembra essersi fatto male su due punti. A Barcellona, se Koulibaly dovesse tornare solo in quella occasione, potrebbero anche giocare Maksimovic e Manolas che bene stanno facendo. La squadra oggi gioca di coralità ma sono cambiati gli interpreti. Politano si sta ritagliando il suo spazio e credo che con Callejon non si farà lo stesso ragionamento fatto con Mertens. Milik? Non si è ancora espresso ai suoi livelli: merita di essere aspettato, anche per la sua media gol ma anche per i due anni persi per infortunio. Sarri? Un ottimo insegnante ma forse non è l'allenatore che tutti pensano”.