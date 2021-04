Montervino: "Quando c'era Farina era dura, ci ho discusso tantissimo: a Coverciano mi diceva sempre che continuavo a rompere i..."

Napoli Calcio - Francesco Montervino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Mazzoleni? Ai miei tempi non c'era il Var e io, da capitano, mi informavo con attenzione. C'era l'arbitro che sapevo fosse più morbido o qualche altro più rigido. Quando c'era Farina era dura, ci ho discusso tantissimo: a Coverciano mi diceva sempre che continuavo a rompere i..., ma poi la prendavamo a ridere. Mazzoleni non so perchè si decida di mandarlo al Var col Napoli. Chi ha designato Mazzoleni ha messo da parte il buonsenso. L'Inter non può vincerle tutte".