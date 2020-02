Montervino: "Possesso palla del Barcellona? Mi auguro una cosa, riguarda i tifosi del Napoli. Messi? Ci metterei Demme su di lui ma occhio ad altri due..."

Ultime calcio Napoli – Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“C'è un aspetto negativo ma uno anche positivo: se prepari la gara col Brescia in quel modo, pensi che debba prendere delle botte per riprendersi. Poi nella ripresa ha un cambio di tendenza forte, tale da far capire che si vogliono raggiungere gli obiettivi. Quando vedremo il Barcellona tenere il possesso palla per 3 minuti consecutivi, mi auguro che i tifosi azzurri non fischino. Occhio agli inserimenti di Vidal o Rakitic, fanno malissimo. Messi? Se pensi di mettere un uomo su di lui, allora puoi mettergli attaccato Demme. Il Barcellona è arrivato qui con pochi giocatori, se la gara si mette bene, con la giusta cattiveria, puoi riuscire a fare male”.