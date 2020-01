Montervino: "Perchè al posto di Baronio non è stato preso uno come Iezzo, Scarlato o Sosa? Io lavorerei volentieri per il Napoli, ma..."

Francesco Montervino, direttore generale del Nola ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Già con la Fiorentina mi aspettavo un grande Napoli, oggi non so se il Napoli possa essere una squadra 'cazzuta'. La Lazio ha fatto undici vittorie consecutive in campionato e che esprime uno dei giochi migliori. Quale occasione migliore per dimostrare al pubblico napoletano che c'è la voglia di ribaltare questo trend? Boban, Maldini, Nedved e Zanetti sono stati cinque campioni che hanno fatto la storia, ma è gente che conosce prima di tutto le dinamiche della città e della gente. Sono personaggi che capiscono in anticipo dove possono esserci dei problemi. Io posso essere di parte ed il mio giudizio può essere letto come 'vabè ma Montervino vuole lavorare er il Napoli, perciò dice così', ma non è vero, io lavoro lo stesso anche se mi piacerebbe. Baronio è stato esonerato e non ci è mai pensato ad un ex Napoli al suo posto. E' stato scelto Angelini che col Napoli non c'entra nulla. Poi sarà un grande tecnico ed una grande persona. Si poteva pensare a gente come Iezzo, Scarlato, Sosa. Io non voglio fare l'allenatore perciò non mi metto in questa lista. In questo momento storico quanto sarebbe servita una persona che sarebbe riuscita a capire prima ciò che è successo in città".