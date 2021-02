Montervino: "Mi aspetto un Napoli diverso, serve una risposta nell'atteggiamento che ancora non ho visto"

Francesco Montervino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi aspetto la risposta dal Napoli, non ho ancora visto atteggiamento e volontà con Atalanta e Genoa, ora serve l’approccio a prescindere dal risultato. Abbracciare Gattuso non significa che i calciatori sono d’accordo con lui. Anche quando si vince i presidenti si confrontano con altri allenatori”.