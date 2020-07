Montervino: "L'annuncio di Osimhen porta entusiasmo in città, spero che Immobile possa superare il record di Higuain"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Pare che per Osimhen manchi solo l’ufficialità. Visto il momento che stiamo vivendo, l’annuncio potrebbe creare entusiasmo in città. Con il Barcellona servirà un gran lavoro tra le linee ed in tal senso credo che Demme sia più preparato, anche se Lobotka ha qualche qualità in più. In ogni caso, Record di Immobile? Mi auguro che il Napoli vinca 3-2 e che Immobile faccia doppietta. Magari potrebbe essere propedeutico per un qualcosa che lui ha sempre sognato, vale a dire giocare nel Napoli. Mi farebbe piacere che quel record possa essere di un napoletano come Ciro. Al di là di tutto, il Napoli farà la sua partita sperando di non subire gol. Non ci sarà quella situazione comportamentale tale da creare una partita all’ultimo sangue vista la situazione ma non sarà facilitato, dovrà darsi da fare per superare il record”.