Francesco Montervino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Koulibaly va assolutamente confermato e tenuto con la fascia da capitano. E' il giocatore più forte della rosa che conosce le dinamiche del club. Giocatori come Koulibaly e Mertens sanno bene come funzionano le cose a Napoli e bene la città, aiuterebbero molti i nuovi arrivi".