Montervino: "Kjaer, lucidità pazzesca: ha salvato la vita ad Eriksen. Zielinski-Hamsik? Il presente contro il passato"

Francesco Montervino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Taranto? Una guerra è stata la promozione. Ora è il momento di festeggiare. Kjaer? Una lucidità pazzesca, sapeva cosa doveva e voleva fare: mi ha impressionato. So essere un ottimo professionista ma avere tanta lucidità è stato entusiasmante. Ha salvato la vita ad un compagno di squadra. Hamsik? Non l'ho sentito ma spero faccia bene oggi con la Slovacchia. Affronta Zielinski? Il presente contro il passato. Spalletti col 4-2-3-1? Se dovesse cambiare non mi meraviglierei. Fabian? Lo sostituirei con un giocatore diverso come Locatelli o De Paul per far crescere il tasso qualitativo e quantitativo della squadra".