Montervino: "Insigne? Perde il Napoli e il calcio italiano, un altro campione che se ne va e sulla Salernitana"

Francesco Montervino, ds del Taranto, ha parlato a Stadio Aperto su TMW Radio:

Ultime calcio Napoli

Come spiegarsi la gestione della Salernitana?

"Una faccenda tutta italiana. Uguale al Catania. Non possono aver iniziato un campionato due società che dopo 6 mesi hanno due realtà totalmente diverse. A Salerno hanno trovato un top player degli imprenditori, si vede che tutto ciò che tocca diventa oro. Una tipica gestione italiana, mi auguro non si ripetano più certi errori, penso anche a questo fallimento pilotato del Catania...".

Che ne pensa della vicenda di Insigne?

"Perde il Napoli e il calcio italiano, non è giusto che un campione del livello di Lorenzo debba andare in un altro paese a cercare fortune e soddisfazioni. Mi sono sempre augurato che l'operazione non accadesse, invece devo commentarlo. È un altro campione che se ne va... L'unica cosa che conforta è che non abbia ascoltato sirene di altre realtà italiane. Gli auguro il miglior percorso possibile".