Montervino: "Insigne l'unico a lottare in questo momento, ma la responsabilità è di tutti. Gattuso non deve inventarsi niente, deve solo avere coraggio"

Ultime calcio Napoli – Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Non mi aspettavo una prestazione del genere con la Fiorentina, anche perchè so per certo che in allenamento i calciatori danno il massimo. Il problema risiede nel fatto di aver pensato che non era stato ceduto nessuno e di riflesso si è pensato alla possibilità di vincere. E' stata la prima volta che De Laurentiis ha fatto qualcosa contro il suo modo di pensare e ha sbagliato. In questo momento Insigne è l'unico a prendersi la responsabilità, i palloni. Ma gli altri, molti altri sono cotti e andavano ceduti. Nessuno l'ha fatto capire, con lucidità, al presidente. Di Gattuso in conferenza non mi è piaciuto di sentir dire che la responsabilità è sua, perchè non lo è. La responsabilità è dei giocatori. Vanno a mille all'ora in allenamento, poi in campo c'è timore e mancanza di coraggio. Gattuso non deve inventarsi niente, sono arrivati Demme e Lobotka e andavano messi dentro da subito senza pensarci. Il Napoli non ha bisogno di esperimenti in questo periodo. Un altro dato importante è la preparazione fisica e il numero di infortuni che condiziona: la mancanza del Dottor De Nicola si sente. Vieni da un grande secondo tempo a Roma con la Lazio, hai fatto bene e perso per una cavolata del portiere: devi ripartire da quello”.