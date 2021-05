Montervino: "Gattuso merita la conferma ma Spalletti non mi dispiacerebbe. Allegri? Non credo a questa ipotesi"

Napoli Calcio - Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

"Il Napoli ha meritato la vittoria contro il Torino, va detto anche che il risultato poteva essere piu' rotondo. Va bene comunque cosi'. Bene tutti. In difesa mi ha convinto la coppia Rrahmani-Koulibaly, con Rrahmani sugli scudi. Grandissima prestazione di Hysaj sulla corsia mancina, con Di Lorenzo che mi sembra in netta ripresa, rispetto alle ultime prestazioni, e sta confermando il suo valore. In mezzo al campo anche la coppia Bakayoko-Demme ha dato delle garanzie, offrendo grande quantita' ma anche buona qualita'. Osimhen e Politano stanno attraversando un ottimo momento, Insigne non si discute, il capitano e' l'uomo squadra. Mertens e Lozano possono fare di piu', ma va detto che ogni volta il loro apporto e' sempre determinante. Non dimentichiamo che Lozano e' rientrato da un infortunio e ha bisogno di un po' di tempo per tornare in forma come prima. Tutti stanno facendo il loro dovere alla grande in questo finale di stagione. Su tutti, quelli che mi sono piaciuti di piu' a Torino sono stati Osimhen e Bakayoko, che provengono da un momento non felicissimo: hanno dato una dimostrazione di forza importante. Non c'e' un giocatore che mi e' piaciuto meno. Mi aspetto tanto sempre da Zielinski, e a dir la verita' la costanza di rendimento la sta dimostrando, forse leggermente meno rispetto alle uscite precedenti ma e' comunque devastante. E poi anche da Koulibaly mi aspetto qualcosa in piu'. Milan e Juventus hanno il calendario piu' difficile, potrebbero soffrire da qui alla fine ma non mi cullerei troppo su questo pensiero. Mi auguro che il Napoli possa ottenere 5 vittorie nelle prossime 5 partite, cosi' facendo la qualificazione in Champions potrà essere in tasca. Il prossimo turno sarà favorevole a Milan e Juventus, mentre sara' piu' difficile per Atalanta e Napoli che potranno vincere ma non cosi' facilmente come in tanti sostengono. Le voci sugli allenatori sono molteplici. L'ipotesi Spalletti non mi dispiacerebbe, visto che e' un allenatore che conosco molto bene e so quanto potrebbe dare alla causa Napoli. E' chiaro che mi aspetterei una valutazione diversa su Rino Gattuso, che si sta meritando la conferma: l'auguro e' che possa essere confermato, in caso contrario sara' necessario puntare su una guida tecnica diversa. Non mi aspetto sicuramente che Allegri possa essere una pista percorribile".