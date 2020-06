Montervino: "Gattuso in pochi mesi potrebbe vincere più di Sarri e Ancelotti, il toscano si è perso in un bicchiere d'acqua"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, partendo dalla finale di Coppa Italia:

"Se non altro il fatto che si giochi contro la Juve fa sì che per la Napoli città sia una partita di fondamentale importanza. Poter raggiungere l'obiettivo e portarsi a casa il primo titolo con Gattuso che in pochi mesi potrebbe vincere più di Sarri e Ancelotti, cambia radicalmente questa stagione".

Sorpreso che De Laurentiis abbia ammesso un errore di valutazione su Ancelotti?

"Tornare sui propri passi è pensiero da persona intelligente, fa capire la mentalità e la capacità di riconoscere un errore. Credo che Ancelotti sia stata un'occasione persa per il Napoli, non ci si poteva aspettare quello che aveva fatto sempre, in società come Bayern o Real Madrid: Napoli è una piazza diversa, e forse non ha apprezzato e capito totalmente l'Ancelotti allenatore. Concordo con De Laurentiis: non è il tipo di tecnico che piace alla Napoli calcistica, che apprezza i veraci come Mazzarri e oggi Gattuso. Ti può dar meno magari rispetto ad Ancelotti, ma incarna di più la mentalità napoletana del sacrificio, della lotta e della grinta".

Mertens si è ritagliato una fetta di storia.

"Quello che è riuscito a fare, oltre che a livello calcistico, è entrato direttamente nel cuore dei napoletani. De Giovanni diceva che essere napoletani non significa essere nato a Napoli, ma entrare nel cuore della città ed immedesimarsi con la gente: lui credo sia nato per caso in Belgio. All'inizio si parlava del dualismo con Insigne, poi, grazie anche all'intuizione di Sarri, si è ritagliato uno spazio tale da diventare il recordman di gol segnati. Si sente più a suo agio da attaccante, è vicino alla porta e in area può sfruttare la sua scaltrezza e la furbizia. Si è ritagliato uno spazio fantastico, che si addice alle sue attuali caratteristiche, non più di un giovincello: è in procinto di rinnovare per altri due anni, e deve un attimo riguardarsi".

Sarri è stato molto amato a Napoli: questo della Juve è sempre lui?

"Non credo neanche siano parenti o si siano mai conosciuti. Sarri ci ha regalato tanto, la possibilità di dire all'Europa intera che potevamo essere i migliori, l'identità, lo spettacolo e la consapevolezza di andare a imporsi su tutti i campi, la possibilità di elevare i napoletani nonostante le difficoltà della città. Forse per questo oggi c'è risentimento, si era immedesimato anche lui nella gente, con gesti anticonformisti e parole contro il Palazzo. Poi si è perso in un bicchier d'acqua, con una semplice scelta. Capisco che se chiama la Juve accetti, ma forse allora era sbagliato come si poneva prima. Fai l'allenatore, che ti riesce bene. Punto. A livello umano ha dato una botta forte ai napoletani: una parte l'ha perdonato, ma tantissimi no, perché è andato all'odiatissima Juve. Mi dispiace tra l'altro che il Sarri di oggi non assomigli a quello del Napoli. Certamente non è l'uomo che Napoli ha reso".

Inevitabile che la Juventus non regalasse un bel gioco?