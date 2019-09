Montervino: "E' impossibile annullare il gap con la Juventus! Serve testa e qualche acquisto in più"

Notizie Calcio - Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Oggi, con le nuove normative, il monte ingaggi non può superare il 70% del fatturato, se poi mettiamo che la Juve continua a prendere dei campioni che guadagnano tantissimo, puoi tranquillamente dedurre che è quasi impossibile annullare il gap con i bianconeri. Attenzione, stiamo parlando di una squadra, il Napoli, che esce rinforzata dal mercato, ma il gap non lo annulli in una o due stagioni, ma continuando a tenere questo passo, con grande pazienza e grande organizzazione. L'idea di calcio di Ancelotti non è soltanto tattica ma è soprattutto mentale, se vuoi vincere devi osare e il calciatore deve accettare anche il rischio se vuole provare a vincere. Certo, se hai più equilibrio, è meglio, ma ripeto, credo che l'allenatore azzurro stia cercando di inculcare questa mentalità per arrivare al successo. Quando si parla della mentalità vincente della Juve non la compri al supermercato, ma la acquisisci nel tempo, lavorando sempre sodo. Qualche acquisto in più? Certamente serve, ma bisogna cambiare soprattutto la testa. A Nola dobbiamo salvarci con tranquillità. Abbiamo la consapevolezza di aver operato bene e siamo orgogliosi di avere la squadra più giovane, che spero sia evidenziato, anche per dare giusto risalto ai sacrifici della proprietà".