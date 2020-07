Montervino: "Di Lobotka abbiamo visto il 30%, è un giocatore forte ma non si esprime al meglio da regista"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Montervino, ex calciatore e capitano del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho visto un Napoli non ancora capace di gestire i vari momenti della partita. Non ha saputo gestire le difficoltà del secondo tempo mentre nel primo tempo ha fatto molto bene. Non abbiamo ancora visto il vero Lobotka. Non si esprime al top da regista, fa meglio da mezzala. Per il momento abbiamo visto il 30-40% del suo potenziale. E’ un giocatore forte e quindi sta bene ovunque, non so se però dà il massimo lì”.