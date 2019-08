Montervino: "Allan-Bakayoko offrirebbe un equilibrio incredibile. James? E' l’operazione più semplice per il Napoli da concludere"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Francesco Montervino: “Bakayoko è uno di quei giocato che mi piacerebbe vedere a Napoli, il problema è che non credo possa venire. Allan-Bakayoko offrirebbe al Napoli un equilibrio incredibile mentre Icardi garantirebbe un determinato numero di gol. James Rodriguez è l’operazione più semplice per il Napoli da concludere: basta andare dal Real con la somma richieda e fossi in De Laurentiis accontenterei Ancelotti anche perché la squadra manca un giocatore dalle caratteristiche del colombiano. Il Napoli doveva decidere se mandare Tutino o Getano a giocare e probabilmente ha scelto di far crescere in casa propria Gaetano".