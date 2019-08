Montella: "Ribery contro il Napoli? C'è voglia di portarlo in gruppo, ma non dobbiamo forzare i tempi..."

Intercettato a Firenze dopo la prima cena con Franck Ribery, Vincenzo Montella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: "Ribery è un giocatore straordinario, ha voglia e la cosa più importante è questa. Ci eravamo già sentiti prima del suo arrivo e ora abbiamo grande ambizione. Schierarlo già contro il Napoli? (sorride, ndr). Bah, oggi ha fatto il suo primo allenamento da solo. E' riuscito a farmi mettere le scarpe da calcio dopo tanti anni, in quanto ero da solo al centro sportivo. Non si è allenato con la palla e con la squadra, vediamo giorno per giorno. La volontà di portarlo in panchina e nel gruppo c'è e anche da parte sua c'è una grossa volontà di mettersi a disposizione, ma non bisogna forzare i tempi. Esperimenti per Chiesa centravanti? L'ho pensato, ma non l'ho mai provato".