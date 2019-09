Notizie Calcio - Vincenzo Montella già a rischio esonero dopo le sconfitte con Napoli e Genoa? Assolutamente no, e lo riferisce direttamente il presidente Rocco Commisso. Intervenuto in conferenza stampa, il patron della società viola ha infatti smentito ogni possibilità: "Ci state tante fake news attorno a noi, come quella dell'esonero di Montella. Il mister resta con noi ed è questa è l'unica verità. Speriamo solo che le cose ora vadano meglio. Come avevo detto, servirà tempo".