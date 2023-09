Montefusco: "Zerbin premiato perchè si allena bene: Garcia voleva dire che Kvara non lo fa?"

Enzo Montefusco, ex azzurro e allenatore, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte:

“Cosa aspettarsi dal Napoli contro il Braga? Io non ho capito ancora il gioco del Napoli di Garcia: non vedo cambiamenti logici, mi pare sia tutto snaturato. Ho difficoltà a capire l’idea di gioco che il nuovo tecnico ha voglia di mettere in campo. La società ha il compito di capire cosa sta succedendo, anche perché mi sembra evidente l’elettricità anche nello spirito dei calciatori. Le dichiarazioni su Zerbin, premiato per essersi allenato bene con l’ingresso in campo al posto di Kvaratskhelia negli ultimi minuti di Genoa-Napoli, sono inspiegabili: voleva dire che il georgiano non si allena bene? Dobbiamo capire perché questa squadra non riesce più ad esprimere tutto il suo potenziale. L’unico che può risolvere la situazione è il presidente De Laurentiis, che dovrebbe chiedere conto di quanto sta accadendo in spogliatoio, in allenamento ed in partita”.