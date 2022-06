Montefusco su De Laurentiis: "Parla di scudetto? Se non rinforza la squadra è aria fritta"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Montefusco:

“Napoli contestato nonostante i risultati? C’è un discorso psicologico da fare, dopo Bergamo l’80% dei napoletani pensava che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. E ci sono rimasti male, e adesso vedono la società non fare niente per convincerti su certi discorsi. Il tifoso non sa quello che è successo tra Fiorentina, Roma ed Empoli, così come non sa ciò che è successo contro il Verona. Il tifoso si fa certe domande e poi ne rimane deluso.

Uno che ad una presentazione dice di lottare per lo scudetto parla di aria fritta, se poi non rinforza la squadra. Prima di parlare, aspettiamo e vediamo cosa succede. De Laurentiis ha detto certe cose, e io le avrei volute sentire anche da Spalletti. I giocatori quando vengono presentati sono tutti dei fenomeni, Kvaratskhelia è stato paragonato direttamente a Kakà.

Mertens? Se al miglior Insigne non è stato rinnovato il contratto per via delle cifre, e aveva quattro anni in meno di Dries…”