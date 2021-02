Montefusco: "Questa situazione è stata creata dalla società, tutti erano contenti del rinnovo di Gattuso!"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Vincenzo Montefusco, allenatore

"Napoli? La situazione l'ha creata la società. Tutti erano contenti della conferma di Gattuso e del rinnovo. L'allenatore ha risposto alla società non bene, peccando di esperienza come tecnico. Un allenatore deve pensare al discorso tecnico, perché quando è venuto a Napoli c'era Ancelotti prima di lui. Queste cose di interpellare altri allenatori si fanno ogni giorno. In questo momento purtroppo va detto che al Napoli succedono cose strane, la squadra è stata sfortunata con infortuni e COVID-19. Però Gattuso non ha dato mai la certezza di cosa si voleva fare. Quando disse che voleva cambiare il modulo io pensai subito che il Napoli non avrebbe mai potuto giocare 4-2-3-1, troppo sbilanciata. E' una squadra confusa".