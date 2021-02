Moggi sta dalla parte di Gattuso: "Sarebbe interessante sapere cosa poteva fare di meglio con tanti infortuni"

Napoli - Luciano Moggi scrive su Libero: "Da parte nostra non riteniamo giuste le critiche che piovono da tempo sulla conduzione di Gattuso, avendo dovuto, il mister, sopperire alle assenze di lunga data di Mertens e soprattutto di Osimhen che doveva essere l’uomo adatto a scardinare le difese avversarie. Sarebbe interessante sapere cosa poteva fare di meglio Gattuso tenendo presente che a quota 37 è sesto in classifica, distante tre punti dalla zona Champions e con la partita da recuperare contro la Juve che, se fosse stata fatta quando era in calendario , avrebbe probabilmente visto vincere il Napoli considerando che in quel momento la Juve era un cantiere in costruzione"