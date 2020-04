Moggi: "Milik più idoneo di Icardi per la Juve, l'argentino farebbe bene a Napoli. Mertens? Alla fine rinnoverà"

Ultime notizie calcio. Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus e del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Super Sport 21, trasmissione in onda dal lunedì al venerdì su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"I presupposti per ripartire ci sono, ma tutto dipende dal virus. Riprende il campionato è imperativo, soprattutto per la questione relativa ai diritti televisivi che già sono stati intascati da diverse società. Questo è uno dei motivi principali per cui Uefa e federazioni nazionali spingono per proseguire la stagione, ma ripeto che tutto dipenderà dall'evolversi della situazione medica".

Poi aggiunge: "Pur riprendedo, il campionato di calcio sarà una cosa anomala a distanza di due mesi. In questo credo che la Juve possa essere favorita perchè si affida ai singoli non avendo un gioco spumeggiante come dimostrato invece dalla Lazio trascinata da Immobile. Ipotesi playoff? Credo siano da escludere, o finiscono la stagione regolare oppure tanto vale lasciare perdere. Ci dovrebbero essere a quel punto anche i playout ma la vedo difficile, ognuno sta pensando ai propri interessi oltre a quello massimo che è rappresentato dalla salute di tutti".

Sul calciomercato: "Sarà molto particolare, non vedremo gli stessi soldi che circolavano negli anni scorsi. Sicuramente i valori saranno diversi, mi aspetto molti più scambi".

Su Milik-Juventus: "Sarebbe più adatto di Icardi nel sistema bianconero, l'argentino mi sentirei di escluderlo per caratteristiche. Penso che sia più idoneo per il Napoli. Milik subirebbe però anche lui la presenza di Ronaldo e Dybala che accentrano la manovra, la Juve non modificherà il centrocampo e l'attacco a tre non è sostenibile come dimostrato con Higuain".

Su Mertens: "Io mi aspetto la sua permanenza a Napoli, lui vuole restare. Ovviamente terrà d'occhio quelle che sono state le sue richieste economiche ma alla fine credo che firmerà il rinnovo con gli azzurri".