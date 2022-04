Moggi: "Ancelotti approfittò del calcio sporco per fare carriera, non ho capito Spalletti con la Roma"

Luciano Moggi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “C’era vera amicizia con Mino Raiola, è cresciuto con me. Gli davano del piazzaiolo e senza vergogna è diventato il migliore nel suo campo. Il Napoli ha perso un campionato in tanti episodi. Non ho capito il perché con la Roma Spalletti ha fatto alcune scelte nei cambi motlo discutibili. Non so qualificare Ancelotti, non si è mai lamentato del lavoro fatto alla Juventus in passato e oggi si è lamentato in maniera sbagliata. Parla di calcio sporco e non si è mai lamentato, lui era lì in quel calcio sporco come definisce lui per fare carriera allora. Kvaratskhelia è un ottimo giovane, può crescere molto. Simeone è un grande giocatore di qualità e aggressività, Mertens può giocare ancora qualche anno e va rinnovato".