Modugno: "Lozano potrebbe andar via in prestito"

Ultime calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Quando parla Gattuso c’è profondità, c’è spessore e ci sono contenuti. Il grande errore è chi fa pensare ai calciatori che essere banali ed inutili sia funzionale a qualcosa. Il calcio, oggi, non può essere solo quei minuti in campo. Lo senti parlare ed immagini che le stesse cose le vada a dire alla squadra. Ieri c’è il rimpianto perché il Napoli ha rischiato pochissimo, aveva la necessità di vincere la partita e non doveva accontentarsi. Lozano? Potrebbe avere più chance in questo finale di stagione come altri calciatori che hanno dimostrato meno. Ieri è entrato bene in partita, è entrato con la testa ed ora ha anche una buona condizione fisica. Ha bisogno di stare bene per avere quell’allungo che gli mancava. Forse andrà via in prestito a fine stagione, ma se poi stupisce tutti il Napoli sarà felicissimo”.