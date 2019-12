Sky, Modugno: "Gattuso è stato preso perchè fa un calcio propositivo. Non è l'uomo con la clava"

Notizie Calcio Napoli -A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, collega Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' il momento del primo approccio tra Gattuso e la squadra. Gattuso ne ha vissuti tanti di spogliatoi e ci sarà il tempo per fare colloqui di gruppo o individuali. Comincia una nuova era di un allenatore che penso sia particolarmente intrigato. Il Napoli è la squadra più forte che abbia mai allenato, è un progetto stimolante. Arriva col bagaglio pieno di energie e di idee. Gattuso è stato preso non solo perchè è un sergente di ferro, ma soprattutto perchè è un tecnico che fa un calcio propositivo. Col suo carattere e la sua personalità proverà una sorta di elettrochoc generale. Non è l'uomo con la clava che arriva a Napoli per spaccare tutto".