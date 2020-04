Modugno: "Cavani al Napoli? Macchè, il monte ingaggi si abbasserà e verrà ringiovanita la rosa"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Conosco abbastanza bene Cavani e so che è molto legato a Napoli per diversi motivi. Guadagna troppo per poterne parlare in ottica Napoli. E’ in scadenza di contratto e punta ad un ingaggio enorme perché f valere il fatto che la società non debba pagare il cartellino. E’ un classe 1987, non è più un ragazzino. E’ un’operazione bella da sognare, ma ogni sessione di mercato ci troviamo a fare i conti e l’operazione non è da Napoli. Nella prossima stagione il Napoli difficilmente farà la Champions, si abbasserà il monte ingaggi e c’è la volontà di ringiovanire la rosa. Ripresa degli allenamenti? Bisogna fare tutti un ulteriore sforzo per tenere il motore acceso del sistema calcio. C’è una cospicua fetta di opinione pubblica che non vuol capire che il calcio muove talmente tanti interessi che coinvolgono decine di migliaia di famiglie”.